Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram достаточно пикантное видео, на котором предстала вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом.
Изначально девушка позировала на фоне воды в купальнике, наверх которого накинула белую рубашку, а затем она решила и вовсе раздеться, прикрыв лишь грудь руками.
На кадрах видно, как Эллерт обнимает Мишину и они страстно целуются. Стоит отметить, что пара выглядит очень счастливой.
"Эллерт и Ксения - самая красивая пара в мире", "Красивые, влюблённые , счастливые", "Какие вы нежные", - пишут поклонники в комментариях.
Напомним, Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта в финале реалити-шоу "Холостячка". После проекта пара съехалась, с ними живет сын Ксении Платон.
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