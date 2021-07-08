Актриса показала бэкстейдж со съемок.

Украинская актриса Ксения Мишина опубликовала в Instagram достаточно пикантное видео, на котором предстала вместе со своим возлюбленным Александром Эллертом.

Изначально девушка позировала на фоне воды в купальнике, наверх которого накинула белую рубашку, а затем она решила и вовсе раздеться, прикрыв лишь грудь руками.

На кадрах видно, как Эллерт обнимает Мишину и они страстно целуются. Стоит отметить, что пара выглядит очень счастливой.

"Эллерт и Ксения - самая красивая пара в мире", "Красивые, влюблённые , счастливые", "Какие вы нежные", - пишут поклонники в комментариях.

Напомним, Ксения Мишина выбрала Александра Эллерта в финале реалити-шоу "Холостячка". После проекта пара съехалась, с ними живет сын Ксении Платон.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич