Королева Елизавета поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл выйти из монаршей семьи

Елизавета II дала свое согласие на "переходный период" для герцога и герцогини Сассекских, чтобы они постепенно слагали полномочия членов королевской семьи.

Королева Великобритании Елизавета II поддержала решение принца Гарри и Меган Маркл, которые объявили о намерении отказаться от королевских привилегий.

Об этом говорится в ее заявлении по итогам королевской семейной совещания, передает ВВС.

Читайте такжеПринцы Гарри и Уильям прокомментировали информацию об их испорченных отношениях

"Моя семья и я полностью поддерживаем желание Гарри и Меган начать новую жизнь как молодая семья. Хотя мы бы предпочли, чтобы они оставались полноценными членами королевской семьи, мы уважаем и понимаем их желание жить более независимой жизнью, оставаясь при этом ценной частью моей семьи", - отметила королева.

Елизавета II дала свое согласие на "переходный период" для принца Гарри и его жены Меган, в течение которого они постепенно будут слагать с себя полномочия членов монаршей семьи, находясь в Канаде и Великобритании. Она также добавила, что для завершения будущих договоренностей для пары еще нужно будет проделать большую работу.

Как сообщал УНИАН, 8 января принц Гарри с женой Меган Маркл заявили о том, что сложат с себя основные обязанности, связанные с королевской семьей, и будут стремиться к финансовой независимости. Но в то же время продолжат "оказывать полноценную поддержку" королеве Елизавете.

Елизавета II вызвала старших членов королевской семьи на экстренное совещание 13 января, чтобы решить будущее герцога и герцогини Сассекских Меган и Гарри.