Парень несколько раз не мог понять поведение мамы и папы.

Украинский музыкант, участник группы KADNAY и сын известных хореографов Елены и Дмитрия Коляденко, Фил Коляденко, рассказал историю, когда ему было стыдно за звездных родителей. Об этом парень вспомнил в шоу "Вдома поговоримо".

Первый раз Филу не понравилось поведение отца в программе "Фабрика звезд", где мужчина был в составе жюри.

"Меня так взбесило, когда отец там сидел в жюри и в финале, где должен кому-то ставить оценку, такой ср*л я на то шоу, достает кроссовок и ставит его на стол. Говорит о кроссовках, делает свою работу, шоу какое-то. И я сижу в этот момент перед телевизором и говорю: "О Боже! Почему? Зачем ты про кроссовок? Там же человек, там решается человеческая судьба. Почему ты не одеваешься нормально?" - говорит Филлип.

Тогда ему было примерно 15 лет. Парень не мог сдержать эмоций и пожаловался на папу своей матери.

"Мама, я злюсь на отца. Почему он такой? Я почему-то не мог его принять", - сказал Коляденко.

А дальше вспомнил историю, которая была связана и с Леной. Они вместе поехали на сборы теннисной школы, когда он был подростком.

"Первый мой выезд такой, типа школа теннисная, дети, их родственники, родители. И мама решает именно перед выездом, как-то там за день, побриться налысо", - рассказал Коляденко.

Таким образом женщина будто искала себя и новый образ, однако на сборах такой ее внешний вид удивил людей.

"Я приезжаю, а она еще и лифчики не носит. Все относились к ней, как к сестре. Сейчас мне было бы это супер приятно. Тогда я подумал: "Пожалуйста, Нет, это же моя мама!" Я помню, что тяжеловато было, но потом привык, что это мои родители", - подчеркнул парень.

Напомним, эпатажные и яркие хореографы Дмитрий и Елена Коляденки познакомились на сцене бабушкиного театра мужчины, где женщина была реквизитором. Пара прожила вместе 10 лет, в 1993 году у них родился сын Филипп. Как отмечает Дмитрий, причиной их развода стало желание Елены иметь больше свободы и развивать собственное творчество.

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