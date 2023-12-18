Спойлер: это не Ирина Билык!

Хореограф Дмитрий Коляденко приоткрыл завесу своей личной жизни. В проекте "Він Вона Шоу" артист рассказал, что сейчас находится в активном поиске той самой девушки, которая разделила бы с ним его жизнь.

Он говорит, что знакомится с девушками в Instagram. Коляденко может первым написать той, которая поставит ему "сердечко". С некоторыми поклонницами он уже даже ходил на свидания.

"У меня сейчас есть желание найти свою любовь. Я ищу любовь. Хочу ходить на свидания. Мне пишет много девушек, присылают сердечки. А я отвечаю! Два раза уже ходил на свидание. Мы познакомились в Instagram, и это я написал", - сказал Коляденко.

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Он добавил, что сейчас у него конфетно-букетный период с одной из девушек. Коляденко говорит, что у них намечается роман.

"Но еще ничего не было. Я только один раз с одной, и один раз с другой сходил на свидание", - добавил хореограф.

Отметим, Дмитрий Коляденко состоял в отношениях с Ириной Билык. Последнее время они часто появляются вместе. Более того, они даже завтракают вместе. Поэтому поклонники вновь начали приписывать им роман спустя много лет. Однако, это, судя по всему, неправда.

Напомним, ранее Ирина Билык заинтриговала отношениями с мужчиной, который позвал ее замуж.

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