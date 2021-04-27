Нюша показала фото с тренировки.

Российская певица Нюша опубликовала в Instagram фотографию с боксерского зала.

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Звезда позирует возле ринга в малиновом топе, черной накидке и полупрозрачных велосипедках. При этом такое фото возмутило ее фанатов, так как ранее Нюша не показывала столь откровенные фото.

"Эти фото для мужа", "Это съемки какого-то порнофильма?", "Могла бы сразу в трусах, зачем шорты", "Ещё бы пеньюар надела в зал", - пишут фолловеры.

Кто такая Нюша:

Девушка стала популярной благодаря песни "Вою на луну", с которой она побеждала на разных музыкальных конкурсах

Также она выпустила несколько альбом и сейчас активно продвигает свой ТикТок

У нее был роман с Егором Кридом, но их отношения долго не продлились

В 2017 году она вышла замуж и родила дочь, которую назвала Симба

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Автор: Диана Могилевич