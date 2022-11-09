Актрисе нужны деньги на лечение.

Тяжелобольная украинская актриса Екатерина Тышкевич рассказала, что вынуждена покинуть недавно купленный дом под Киевом, чтобы сдать его в аренду.

Звезда призналась, что сейчас ей нужны деньги на лечение, а так как съемки в кино во время войны приостоновлены, ни у нее, ни у ее супруга Валентина Томусяка нет заработка. Поэтому они решились на переезд. Катя отправится за границу, а Валентин переедет в квартиру.

"Я планирую выехать за границу и на это нужны денежки. Работа Валика в институте вообще не вывезет мою поездку, поэтому было принято решение пока выехать из своего только недавно приобретенного дома. Полномасштабная война внесла много коррективов в наши планы, и в ваши тоже, я знаю ", – поделилась Катя на своей странице в Instagram.

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Напомним, ранее Екатерина Тышкевич рассказала, что хотела покончить жизнь самоубийством из-за тяжелой болезни. Оказывается, у Екатерины соматоморфная головная боль, вызванная функциональным обломком мозга. Восемь лет она страдала от сильных головных болей, и только недавно врачи назначили ей эффективное лечение, которое облегчило ее состояние.

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