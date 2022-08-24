Мужчина, который защищает Украину в рядах ВСУ, минимум семь раз попадал под обстрелы.

Телеведущий и ресторатор Даниэль Салем рассказал, в каком психологическом состоянии сейчас находится. В интервью проекту "ЖВЛ", ведущим которого он ранее являлся, были раскрыты подробности.

"Тяжело спится. Бессонницы, кошмары. Мне нужно будет очень много работать с психиатром, чтобы залечить все внутренние раны. Ты видишь ужасные вещи, ты слышишь ужасные вещи. Много раз просыпаюсь в поту", - рассказал Даниэль.

Самый большой страх, который он испытывает, связан с тем, что мужчина давно не видел свою дочь. Пугает и то, что он не знает, как скоро закончится война и как скоро его семья сможет воссоединиться.

"Во-первых, я очень скучаю по дочери. Во-вторых, меня пугает тот факт, что я не знаю, когда это все закончится. И я понимаю, что еще нескоро я увижу дочь", - говорит телеведущий. Со своей наследницей он не виделся более полугода.

Напомним, Даниэль Салем рассказал об ощущениях после того, как семь раз попадал под обстрелы.

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