Телеведущий говорит, что непосредственно во время выполнения боевого задания страха не испытывает.

Известный телеведущий и ресторатор Даниэль Салем, который после 24 февраля пошел защищать Украину в рядах ВСУ, сейчас служит в разведке. В интервью проекту "ЖВЛ" он рассказал, в какие моменты испытывает страх.

"Ты там, все. Нет прошлого, нет будущего. Тяжело, но не страшно. Не страшно именно в тот момент (на боевом задании, - ред). Страшно, когда ты идешь на задание, и страшно, когда все заканчивается", - поделился Салем.

Мужчина минимум семь раз попадал под обстрелы. Во время одного из таких случаев Даниэль получил контузию и практически оглох на одно ухо.

"Как в аквариуме сейчас… Еще слух не вернулся, прохожу обследования", - уточнил телеведущий, ресторатор и военный.

Также недавно Салем "поймал" пулю в бронежилет и проходил лечение. После того как он полностью восстановится, планирует идти снова на передовую. Тем более, говорит Даниэль, сейчас воспринимает свою деятельность как то, что в данное время получается у него лучше всего.

К слову, теперь он уже не ресторатор. Говорит, что отношения к тем заведениям, которые у него были в Одессе, больше не имеет.

"Я уже не имею никакого коннекта со своими заведениями. Все, для меня эта сторона бизнеса закрыта. Это в прошлом", - добавил Салем.

Напомним, ранее Даниэль Салем рассказал о ранениях и риске потерять жизнь на фронте.

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