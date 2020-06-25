"С бровями переборщила": Настю Каменских раскритиковали в сети за неудачный макияж (фото)

Многие комментаторы отметили, что Настя и Потап - идеальная пара. Однако нашлись и такие, кто и тут умудрился пройтись по внешности певицы.

Певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором позирует вместе с мужем Потапом и домашней любимицей, французской болонкой по кличке Мими.

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"Проводить утро вместе и с улыбкой – то, что заряжает энергией и настроением на весь день! Точно знаю, что день будет классным", – подписала снимок артистка.

Многие комментаторы отметили, что Настя и Потап - идеальная пара. Однако нашлись и такие, кто и тут умудрился пройтись по внешности певицы.

"Что-то Настя с бровями переборщила", - написал один из пользователей, собрав под комментарием более десятка лайков.

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