"С бровями переборщила": Настю Каменских раскритиковали в сети за неудачный макияж (фото)
Певица Настя Каменских разместила в Instagram фото, на котором позирует вместе с мужем Потапом и домашней любимицей, французской болонкой по кличке Мими.
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"Проводить утро вместе и с улыбкой – то, что заряжает энергией и настроением на весь день! Точно знаю, что день будет классным", – подписала снимок артистка.
Многие комментаторы отметили, что Настя и Потап - идеальная пара. Однако нашлись и такие, кто и тут умудрился пройтись по внешности певицы.
"Что-то Настя с бровями переборщила", - написал один из пользователей, собрав под комментарием более десятка лайков.
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