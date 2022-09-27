Сейчас украинская звезда находится в Нидерландах. Недавно она представила украиноязычную песню "Додому", за что нарвалась на упреки.

Недавно украинская певица Слава Каминская преставила украиноязычную песню "Додому". Не все поклонники это оценили. Некоторые упрекнули ее в том, что она уехала из страны и теперь пиарится на украинском. Звезда решила ответить всем недовольным. Подробные мысли Каминская изложила в своем Instagram-блоге.

"Чтобы вы не писали о моем украинском, о том, что у меня "кончилась денюжка" и я начала пиариться, чтобы зарабатывать на украинских песнях, скажу вам так: за 15 лет я достаточно заработала, чтобы сейчас творить то, что чувствую. На каком бы языке я не говорила на украинском или русском — я гражданка нашей большой и смелой страны", - высказалась Слава.

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Также ее обвиняли и в плохом знании родного языка, но, судя по всему, звезду такая критика в социальных сетях вовсе не смущает.

Реакция соцсетей

Вот что поклонники написали в комментариях к новой публикации Славы Каминской:

Не все те враги, что говорят на русском, и не все те патриоты, то носят вышиванку. Я из Харькова. Мы всегда разговаривали на русском. Моя бабушка, которой 85 лет, не сможет перейти на украинский при всем желанные, но она украинка и патриот Украины. То, что в середине – твоя любовь к родине и твои поступки – это главное.

Не обращайте внимание, есть множество ботов, которые просто всех раскачивают к ненависти. Творите! Наближаємо Перемогу разом!

У вас так контент резко поменялся, когда вернули страничку с миллионом подписчиками. Патриотический стал. А так пол года только кривлялись и глаза выпучивали.

Напомним, Слава Каминская довела до слез клипом "Додому", где снялась вместе со своими детьми.

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