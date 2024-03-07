По словам ведущей, они не могут видеться.

Ведущая 1+1 Соломия Витвицкая недавно объявила о том, что нашла свою любовь. На своей странице в Instagram она обнародовала фотографию со своим избранником, который служит в составе ВСУ.

Сейчас же она более детально рассказала о том, как ей удается строить романтические отношения на расстоянии. По словам Соломии, у них нет времени видеться, однако они общаются онлайн.

"У меня любимый служит в Вооруженных Силах. У нас нет возможности сейчас видеться. Это когда такие начальные, очень романтичные отношения, это сложно. Я очень жду его с победой, я очень жду его дома. Но, пока нет возможности видеться. Но есть звонки, есть "++", есть видео. Дай бог здоровья тому человеку, который придумал видеосвязь", - поделилась Соломия в интервью "ЖВЛ".

Видео дня

Стоит отметить, что за девушку порадовался ее экс-супруг Влад Кочатков. Он был одним из тех, кто написал ей добрые слова в комментариях под постом с ее новым любимым. По словам Кочаткова, Соломия заслужила свое счастье.

Кроме того, Витвицкая признается, что осталась с экс-мужем в хороших отношениях. Они до сих пор могут попросить друг у друга совет.

Напомним, экс-муж ведущей Соломии Витвицкой внезапно ушел с фронта.

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