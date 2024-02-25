Она опубликовала совместное фото.

Украинская телеведущая Соломия Витвицкая впервые показала своего нового избранника. Им оказался Алексей Ситайло, который до начала войны был главой районного суда Сумской области, а сейчас служит в ВСУ.

Сегодня, 25 февраля, Витвицкая опубликовала в Instagram совместное фото с любимым и поздравила его с днем рождения.

"Любимый, благодаря тебе я, кажется, снова смогла поверить в любовь. И пусть сейчас в нашей жизни не конфеты и цветы, а видеосвязь в signal и короткие "++", но я дождусь тебя. С днем рождения и многая лета. Горжусь и люблю", - написала Соломия под фотографией, на которой крепко обнимает Алексея.

Видео дня

Где познакомились и как долго встречаются влюбленные - пока неизвестно.

Реакция поклонников

Подписчики телеведущей начали активно комментировать фото и поздравлять Соломию и ее избранника.

"Невероятная пара. Искренне радуюсь и крепко обнимаю"

"Какие счастливые"

"Настоящая любовь всегда сильнее"

"Счастья вам"

"Какие вы красивые".

Напомним, ранее Соломия Витвицкая рассказывала, что поддерживает связь со своим бывшим мужем Владом Кочатковым, с которым развелась в 2021 году.

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