Нина Набока также со слезами на глазах рассказала о своем раненом зяте, который получил травмы на фронте.

Известная украинская актриса Нина Набока впервые рассказала, что планировала пойти на войну. Звезда, известная по роли Параски Гришихи в сериале "Поймать Кайдаша", рассказала, почему не присоединилась к армии и что ей сказали в военкомате, когда она туда пришла.

В интервью Алине Доротюк артистка, которая снималась в картинах "Дом "Слово: Бесконечный роман", "Припутни", призналась, что в 2022 году она пошла в ТЦК, чтобы ее привлекли к помощи ВСУ.

Стать на защиту страны с оружием в руках знаменитость не могла, поэтому предложила стать поваром, которая бы готовила еду для военных. Однако тогда еще 66-летней артистке отказали. В военкомате ей сказали, чтобы она лучше продолжала свою актерскую карьеру и играла в театре.

Видео дня

"Когда началась война, я же тоже хотела пойти на войну. Я говорила: "Буду есть варить, что-то стирать, что-то буду делать". Но меня не взяли. Да (ходила в военкомат - УНИАН). Мне сказали: "Идите играйте, не чудите". В первые дни были такие очереди, что не могли попасть в военкомат. Была мотивация. А когда сейчас мотивации нет, она просто исчезла", - отметила Набока.

По словам актрисы, сейчас в рядах ВСУ служит ее 46-летний зять. Мужчина получил на фронте три контузии. Сейчас он проходит реабилитацию, но совсем скоро планирует вернуться к службе на передовой.

"Контуженный трижды. Мы его сейчас лечим, он возвращается обратно уже, и бригада там под Харьковом у него. Будет еще идти на войну. Я так думаю", - добавила знаменитость.

Также у Нины Петровны служит племянник. Несмотря на сложную травму позвоночника, мужчина также планирует вернуться на фронт. Сейчас у него отсрочка на полгода по состоянию здоровья.

Напомним, ранее Нина Набока призналась, что изменяла мужу. Актриса трижды была замужем. Все ее избранники уже ушли из жизни. Они знали друг о друге и отношениях артистки с каждым из них. Несмотря на измены знаменитость каждый раз возвращалась к мужу и не расставалась с ним.

Вас также могут заинтересовать новости: