По словам Набоки, у нее были любовники.

Известная украинская актриса Нина Набока в интервью Алине Доротюк рассказала, что три раза была замужем. Все ее мужья, уже покойные, знали друг о друге.

По словам Набоки, первый ее супруг был подчиненным третьего. То есть, последний любимый человек актрисы был ее любовником, однако несмотря на измены, она возвращалась к мужу.

После смерти первого супруга, знаменитость вновь вышла замуж. Со вторым мужчиной она прожила четыре года. Он умер от воспаления легких.

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Затем она в третий раз вышла замуж за мужчину, которого до сих пор называет "золотым человеком". Однако и он умер. Как рассказала Набока, он пьяным упал в погреб головой вниз.

Актриса честно призналась, что в ее отношениях были измены, однако она не может выдвигать претензии мужчинам, так как и сама не без греха.

"Я была молодая, красивая. Все горит, понимаете? Был любовник, и не один. Еще и с моим темпераментом. Так что, здесь обижаться нельзя ни на мужчин, ни на меня. Это жизнь", - поделилась знаменитость.

Кроме того, женщина рассказала, планирует ли выходить замуж в четвертый раз. Она пошутила, что надеется, что третий брак был не последним, однако, по ее словам, пока предложений не поступало.

Напомним, ранее легендарная украинская актриса Нина Набока рассказала, как погиб ее муж.

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