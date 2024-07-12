Девушка решила ответить на вопросы подписчиков.

Дочь умершей актрисы-путинистки и звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк - Анна - рассказала о ее болезни и как она оправляется после потери матери.

Прошло уже более 40 дней со смерти Заворотнюк. Поэтому Анна решила пообщаться с подписчиками и рассказать о том, как ее семья пережила сложные испытания.

"Мы прошли через ад. Никому такого не пожелаю. Но ради нее мы справимся", - написала лаконично Анна в своем Instagram.

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Что известно о болезни Анастасии Заворотнюк

В 2019 году Анастасие диагностировали агрессивную форму онкологии после рождения ребенка. Врачи обнаружили у нее опухоль в головном мозге. Ее начали мучить постоянные головные боли. В апреле звезду погрузили в медикаментозный сон. А свои последние дни она провела в хосписе, где и умерла 30 мая этого года. Заворотнюк боролась с болезнью 5 лет.

Что касается позиции актрисы, то до своего страшного диагноза она активно поддерживала кровавую политику диктатора и была внесена в базу Миротворец. Заворотнюк выступала в аннексированном Крыму и говорила о приверженности к агрессору.

Напомним, ранее дочь Заворотнюк впервые опубликовала фотографию больной матери и показала, как она выглядела перед смертью.

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