Актриса много лет болела раком.

Дочь известной российской актрисы-путинистки, звезды сериала "Моя прекрасная няня" Анастасии Заворотнюк - Анна - впервые показала, как выглядела ее мама перед смертью. Кадрами девушка поделилась в 40-й день после смерти знаменитости.

Как известно, Заворотнюк не стало 30 мая. Женщина более 5 лет боролась с раком. Накануне, Анна впервые опубликовала в своем Instagram фотографию больной матери.

На фото заметно, что Анастасию сильно изменила болезнь. Она набрала лишние килограммы и віглядела уставшей. Даже несмотря на улыбку, видно, что последние годы своей жизни Заворотнюк провела в муках.

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"40 дней как тебя нет, часть моего сердца навсегда отдана тебе, теперь ты моя связь с небом. Вечная память", - подписала снимок дочь путинистки.

Что известно о болезни Заворотнюк

В 2019 году у актрисы диагностировали агрессивную форму онкологии. Врачи обнаружили у нее опухоль в головном мозге. После известия о болезни Анастасия отменила все запланированные выступления и съемки и следующие 5 лет вела затворнический образ жизни.

В 2018 году она родила третьего ребенка от мужа - фигуриста Петра Чернышева. Тогда актриса рассказывала, какая она счастлива после появления на свет дочери. Однако сразу после родов ее начали мучить постоянные головные боли и врачи обнаружили у нее рак. В апреле звезду погрузили в медикаментозный сон. А свои последние дни она провела в хосписе, где и умерла.

К слову, до страшного диагноза Заворотнюк поддерживала кровавую политику Кремля и даже была внесена в базу Миротворец. Знаменитость регулярно выступала в аннексированном Крыму и выражала поддержку Путину. После начала полномасштабного вторжения она ни разу не говорила о войне.

Напомним, ранее коллеги Заворотнюк по "Моей прекрасной няне" отказались попрощаться с ней.

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