Он предложил Дудю перед выбором нового героя интервью задавать себе вопрос: "Что ты делаешь, Юр?"

Популярный российский журналист, видеоблогер и библиотекарь, ведущий YouTube-канала "Ещенепознер" Николай Солодников раскритиковал своего коллегу - популярного блогера и журналиста Юрия Дудя за потраченное время в пустую.

"Юр, мы занимались ху*нёй. Я скажу тебе прямо: ты занимался ху*ней, и я часто занимался ху*ней. Большую часть нашей жизни мы потратили в пустую", - заявил Солодников в интервью для программы "вДудь".

По словам Солодникова, журналисты потратили свою профессиональную жизнь на мелочь, на фальш.

"Политический вопрос, если он попадает в необразованную голову, в антиинтеллектуальную голову становится примитивным, чудовищным. И в этой примитивной войне, конечно же, побеждают такие политики, как Владимир Путин. Потому что их ценности ясны, понятны, доступны", - уверен Солодников.

Он предложил Дудю перед выбором нового героя интервью задавать себе вопрос: на что ты работаешь?

"Когда ты делаешь материал с Моргенштерном, когда делаешь интервью с Настей Ивлеевой, или с Ивангаем, когда ты делаешь еще 10-15 интервью с такими героями: ты работаешь на что? Ты упрощаешь сознание наших граждан или усложняешь? Или ты их развлекаешь? Что ты делаешь, Юр?" - спрашивает Солодников.

Напомним, ранее известный украинский продюсер Александр Роднянский предположил, что следующим президентом РФ после Путина может стать известный российский блогер Юрий Дудь. По словам Роднянского, Дудь – человек безупречной репутации.

Сам Дудь выступает против российского вторжения в Украину осуждая политику Кремля.

"Путин вторгся на территорию суверенного государства и ведет там войну", - писал блогер, настаивая на немедленном прекращении агрессии РФ.

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