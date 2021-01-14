Николь Шерзингер обладает превосходной фигурой.

Известная певица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram пляжные фотографии.

На снимках она позирует в лиловом раздельном купальнике. Звезда лежит на песке у океана и эротично выгибается. Стоит отметить, что у 42-летней певицы идеальная фигура.

Кто такая Николь Шерзингер:

Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер

Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Вела также актерскую деятельность

Была участницей группы «Pussycat Dolls» .

В 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Диана Могилевич