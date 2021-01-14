Николь показала фигуру / instagram.com/nicolescherzinger
Известная певица Николь Шерзингер опубликовала в Instagram пляжные фотографии.
На снимках она позирует в лиловом раздельном купальнике. Звезда лежит на песке у океана и эротично выгибается. Стоит отметить, что у 42-летней певицы идеальная фигура.
Николь показала фигуру / instagram.com/nicolescherzinger
Кто такая Николь Шерзингер:
- Полное имя звезды Николь Прасковья Еликолани Валиенте Шерзингер
- Родилась в семье католиков. Отец Николь - филиппинец, а мать - наполовину украинка, наполовину гавайка. Вела также актерскую деятельность
- Была участницей группы «Pussycat Dolls» .
В 2007 году Николь попробовала себя как сольная певица
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