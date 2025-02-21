В списке оказались актрисы, спортсменки и певицы, которые работают над решением социальных проблем.

Команда известного американского журнала TIME уже традиционно каждый год оглашает список самых влиятельных мужчин и женщин, которые достигли высот в разных сферах за последний год. В этом году издание назвало "Женщиной года" 13 представительниц прекрасного пола, среди которых была знаменитая австралийско-американская актриса Николь Кидман, сыгравшая главную роль Роми в эротическом триллере "Хорошая плохая девочка", сообщает TIME.

Артистка появилась не только в списке самых влиятельных женщин, но и на обложке журнала, которую показали на официальной странице издания в Instagram. Кидман является первой австралийской актрисой, которая получила премию "Оскар" - за главную роль в фильме "Часы" 2002 года. Также она является обладательницей пяти "Золотых глобусов".

В 2017 году кинозвезда пообещала сотрудничать как минимум с одним режиссером каждые 18 месяцев. С тех пор знаменитость участвовала как продюсер и как актриса в 19 лентах и телепроектах, созданных женщинами. Это повлияло на баланс сил в Голливуде и создает больше рабочих мест для женщин.

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"Люди говорят: "Ты суперженщина". Я это ненавижу", - сказала в интервью для TIME Николь.

Кроме Кидман, в список 13 женщин года по версии американского журнала, также вошли известные спортсменки, певицы, актрисы, активистки, которые занимаются решением социальных проблем и обычные женщины, которые пережили личные трагедии и решились на чрезвычайные поступки.

Речь идет об олимпийской гимнастке Джордан Чайлз, биологе Пурниме Дэви Барман, баскетболистке Аью Уилсон, актрисах Анне Савай и Оливии Манн, активистках Аманде Зуравски, Фате Балдех, Ракель Уиллис и Жизель Пелико, певице Laufey, а также руководительницах компаний Клэр Бабино-Фонтенот и Лоре Моди.

Они выступают против калечения и обрезания женских половых органов, борются за права трансгендеров, с проблемой голода в США, побуждают женщин проходить скрининг молочных желез, переживали изнасилования и призывают не запрещать женщинам делать аборты.

Напомним, ранее TIME назвал знаменитость, которая стала иконой 2024 года. Этот артист более 50 лет своей жизни посвятил большой сцене.

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