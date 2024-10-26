Они также выразили свои соболезнования родным погибших.

С вечера 25 октября и в течение ночи 26 октября российские захватчики атаковали Украину различными ракетами и десятками дронов. Оккупанты ударили беспилотниками по Киеву, Днепру и другим украинским городам. В результате вражеской атаки есть погибшие и пострадавшие.

Украинские звезды эмоционально отреагировали на действия страны-агрессора и выразили свои соболезнования погибшим.

В частности, ведущая Маша Ефросинина опубликовала последствия обстрелов и на английском языке написала о постоянных атаках оккупантов.

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"Россияне продолжают убивать украинцев в течение почти трех лет. Это Киев сегодня. Одна девочка погибла. Никогда не простим. Днепр, Харьков, Сумы, Запорожье - страдают каждый день", - подчеркнула она в своем Instagram.

Певица Кристина Соловий тоже эмоционально написала о смерти 14-летней девочки в Киеве так:

"Россия забрала еще одну невинную жизнь. Мои соболезнования родным близким".

Исполнительница MamaRika отметила, что потери невинных украинцев - это всегда большая боль.

"Киев, Днепр! Просто боль, нет ни сил, ни слов. Погиб ребенок! Сердце вдребезги. Спасибо нашим защитникам, вы-титаны", - написала она.

Певец Дмитрий Монатик выразил свои соболезнования родным погибших.

"В результате удара шахеда в Киеве погиб ребенок. Соболезнования родным и близким", - написал артист.

Танцовщица Илона Гвоздева тоже не осталась в стороне и отреагировала на трагедии так:

"От новостей волосы дыбом встали. Киев многоэтажка, снова боль, потеря, разрушения. Днепр больница".

К слову, в результате ударов оккупантов в Соломенском районе Киева была повреждена многоэтажка. В ней погибла девочка. Также известно, что в Днепре было уничтожено жилую двухэтажку и гараж, а еще повреждены корпуса больницы, 13 многоэтажек, два частных дома и десятки машин. Погибло три человека и есть пострадавшие.

Напомним, ранее известный украинский актер Анатолий Зиновенко рассказал о смерти брата на войне.

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