Телеведущая сразу после полномасштабного вторжения организовала приют для беженцев в своей родной Хмельницкой области.

Украинская телеведущая Леся Никитюк, которая ранее работала в проектах "Хто зверху?", "Ле Маршрутка", "Хто проти блондинок" и других после 24 февраля не смогла оставаться в стороне. Она начала заниматься волонтерской деятельностью.

Так, звезда Нового канала поехала в родную Хмельницкую область, где организовала приют для ВПЛ и помогала убегающим от войны мирным украинцам.

За время с момента создания этого убежища, Лесе с командой волонтеров удалось разместить в помещении начальной школы почти 3000 вынужденных переселенцев. Среди них - 320 детей и 84 животных.

"Многие семьи остались жить в Хмельницком и области… У них все хорошо. Мужчины устроились на работу, мамы воспитывают детей. Старшие детки растут и помогают родителям ухаживать за младшими. Вы бы знали как это мыло, как они беспокоятся друг о друге, меняют памперсы. Самые младшие делают первые шаги и начинают говорить свои первые слова", - рассказала Никитюк в своем блоге.

"Дети знают что они не дома… Но они знают, что где-то там их ждут бабушки и дедушки, и что они скоро вернутся. Недавно в одной семье из Чаплинки родился еще один казак. Назвали Богдан, он шестой ребенок! А так как родился он в Хмельницкой области, его смело можно называть Богдан Хмельницкий", - пошутила звезда и опубликовала фото с младенцем.

Напомним, Елена Зеленская ответила тем, кто советует Украине и ВСУ сложить оружие.

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