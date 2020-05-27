Леся Никитюк удивила поклонников снимком из Гидропарка

Телеведущая устроила фотосессию на пляже в Киеве.

Украинская телеведущая Леся Никитюк порадовала поклонников новым откровенным фото.

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Снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

Никитюк позирует на пляже. Из одежды на ней только бикини и кроп-топ с длинным рукавом в тон белья.

"Не поверите, на Гидропарке сфоткали", - прокомментировала снимок Никитюк, добавив, что уже очень хочет на море.

"Леся, все хотят на море", "Лучше на огород, там загар лучше", "Леся с каждым днём всё краше становится, любим тебя!", "Вау, где вы нашли такое чистое место?" - поспешили ответить поклонники.

Как сообщал УНИАН, недавно Леся Никитюк показала откровенное фото в боди.

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