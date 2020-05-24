Леся Никитюк показала откровенное фото в боди

"Огонь!", "Просто вау", "Красотка", "Обалдеть", - пишут в комментариях под снимком леди Ле.

Украинская телеведущая Леся Никитюк продемонстрировала себя во всей красе на новом снимке, опубликованном на ее странице в Instagram.

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На фото звезда позирует в темном боди с множеством разрезов, сидя на кровати. Ее волосы распущены, на лице — неброский макияж. В кадре можно разглядеть подтянутую фигуру Никитюк.

"Доброе утро. А утро доброе? Пишите. Да? Нет? Не со той ноги встала?", - написала она.

"Огонь!", "Просто вау", "Красотка", "Обалдеть", - пишут в комментариях под снимком леди Ле.

Ранее Леся Никитюк поделилась в Instagram пикантным фото, на котором позирует в тоненьком топе, сквозь который видны ее соски.

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