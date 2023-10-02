Вместе с ней он посетил музыкальную премию.

Украинский телеведущий Никита Добрынин недавно посетил музыкальную премию Muzvar Awards 2023. На церемонию награждения он пришел вместе с известной моделью и блогершей Чарой Хорив.

После того, как они вместе позировали перед журналистами, их заподозрили в романе. Пользователи сети, увидив их совместные фотографии, сразу же начали обсуждать их романтические отношения.

Кроме того, Добрынин активно комментирует фотографии Чары в Instagram. Недавно девушка опубликовала снимок, сделанный возле входа в метро "Театральная" и написала: "Осторожно, двери закрываются".

Видео дня

В комментариях появился Никита. Он с юмором написал: "Не прислоняться?" Девушка отреагировала на этот вопрос улыбающимся смайликом.

Действительно ли между ними роман - неизвестно. Однако Хорив не так давно рассталась с блогером и ведущим Богданом Буше, а Добрынин развелся с блогершей Дашей Квитковой, с которой состоял в браке три года.

Напомним, ранее Добрынин высказался о разводе с Квитковой.

Вас также могут заинтересовать новости: