Участница шоу "Холостяк" и сомелье Алина Пухальская в интервью УНИАН рассказала об участии в шоу, женской дружбе, и о хейте относительно ее профессии.

Вино - это не только культура, это часть эмоционального опыта, которую можно передать через каждую бутылку. Современное украинское виноделие переживает период изменений, и мы имеем шанс быть свидетелями этой трансформации. Однако для того, чтобы украинцы по-настоящему полюбили вино, нужно менять не только потребительские привычки, но и отношение к самой культуре.

Алина Пухальская - звездная сомелье, которая работает с самой большой винной картой в стране, а также популяризирует культуру дегустации среди широкой аудитории. В интервью УНИАН Алина поделилась своим опытом и мыслями о развитии украинского виноделия, рассказала о карьере и влиянии проекта "Холостяк" на жизнь.

Алина, давайте начнем нашу беседу с шоу "Холостяк", благодаря которому о вас узнало больше людей. Вы покинули проект во втором выпуске. Как вы оцениваете свой опыт участия в этом шоу? Изменило ли это ваше отношение к телевизионным реалити?

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Это был действительно интересный и насыщенный опыт. Попасть в среду, где рядом еще 20 красивых, ярких девушек - это уже вызов. В такой конкуренции ты должен не просто быть собой, но и четко понимать, кто ты есть, что именно хочешь показать, как себя проявить. Это была та среда, которая помогла увидеть себя со стороны и понять многое о себе.

Мне было очень интересно участвовать, и в целом мое отношение к реалити не изменилось. Наоборот - я и в дальнейшем считаю это уникальным форматом. Это как отдельная маленькая жизнь, со своими эмоциями, динамикой и вызовами. Идея реалити мне, как нравилась раньше, так и остается близкой.

Этот опыт точно меняет. Ты уже не возвращаешься из него таким, каким был до. Он помогает лучше понять себя, глубже почувствовать, кто ты. И в этом - его главная ценность.

В одном из интервью вы отметили, что не жалеете о своем решении и остались собой на проекте. Что для вас значит быть собой в подобных ситуациях?

Для меня быть собой - это, прежде всего, оставаться честной. Я не вижу смысла стоять перед камерой и говорить то, что кто-то хочет услышать, если это не соответствует моим истинным мыслям и чувствам. Я всегда стараюсь оставаться искренней, даже если это не всегда удобно или приемлемо для окружающих.

Часто сталкиваюсь с тем, что моя откровенность воспринимается слишком остро. Возможно, я действительно слишком честная для нашего общества. Но я об этом не жалею. Ведь именно благодаря этой честности я могу спокойно спать ночью - знаю, что была настоящей, не играла роль и не предавала себя. Для меня это принципиально.

Поддерживаете ли вы связь с другими участницами "Холостяка"? Возникли ли у вас дружеские отношения с кем-то из них после завершения шоу?

Да, мы поддерживаем связь. У нас есть общая группа в Telegram - не со всеми участницами, но с большинством. Мы время от времени общаемся, обсуждаем новости, делимся мыслями о событиях в мире. С некоторыми девушками часто видимся на разных мероприятиях.

Хотя проект и не принес мне любви, зато подарил настоящую женскую поддержку. Я подружилась с Ксенией Щербач, также поддерживаю теплые отношения с Лизой, с которой мы вместе были на свидании. Вообще, со многими девушками остались добрые, приятные отношения. Это еще один ценный бонус после участия в шоу "Холостяк".

В одном из интервью вы также рассказывали о сложном опыте отношений с бывшим партнером, который проявлял агрессивное поведение. Исходя из этого опыта, есть ли у вас четкое представление о том, каким должен быть мужчина рядом с вами? У кого есть шанс стать избранником Алины Пухальской?

Да, после пережитого у меня сформировалось очень четкое понимание: рядом со мной не может быть агрессивный человек. То количество агрессии, которое было в моем прошлом - это что-то за пределами нормы. И теперь я точно знаю, что мне нужен мужчина, в котором есть добро, внутренний баланс и уважение к женщине. Кроме того, для меня важно, чтобы он был чутким, умел чувствовать и понимать меня. Чтобы наше общение было диалогом, а не монологом - не о контроле и требованиях, а о взаимном понимании и сильной эмоциональной связи.

И еще один важный момент - реализуемость. Я не вижу смысла строить отношения с мужчиной, который не имеет целей в жизни. Я хочу рядом человека, который уверенно стоит на ногах и разделяет мой взгляд на развитие как личное, так и совместное.

Как изменилась ваша личная жизнь после "Холостяка", нашли ли вы свою любовь вне проекта?

Личная жизнь моя точно изменилась, потому что я сфокусировалась на себе и своей карьере, поэтому центр внимания тоже сместила на себя целиком и полностью. Однако проект действительно изменил многое, ведь я поняла, что для меня крайне важно, чтобы мой муж уважал меня и мою сферу деятельности. То есть я больше не готова слушать, что моих рассказов о работе "слишком много".

Как вам пара Инны Белень и Александра Терена? Видели ли вы в Инне идеальный метч для Александра?

Относительно Инны у меня только приятные эмоции, замечательная девушка и участница нашего сезона, что касается их отношений с Сашей - то, кроме них двоих, никто не может что-то комментировать. Как-то так принято, что девушек пытаются столкнуть к конфликту, и я очень счастлива, что в нашем составе участниц такого не было, никакой конкуренции и ревности, мы до сих пор все достаточно классно общаемся.

Есть ли у вас амбиции участвовать в новых проектах? Недавно зрители вас видели на шоу "Мастер Шеф", как ваши впечатления? Как вам судейский состав?

Кроме вина, я очень влюблена и в кулинарию, обожаю готовить дома, поэтому когда появилась возможность посетить "Мастер Шеф", я очень обрадовалась. Кажется, зрители меня окрестили худшей судьей, хоть я совсем так не считаю. А вот настоящие судьи, как по мне, профессионалы - жесткие, но очень справедливые. Я привыкла видеть "другую сторону" работы ресторанов, а она требует образования и качества, чтобы быть на уровне. Поэтому мне подход такой очень нравится, но конечно он требует немало усилий.

В вашей профессии, видимо, не всегда все легко. Были ли ситуации, когда вам приходилось доказывать свой профессионализм? Как вы реагируете на давление или сомнения в своих знаниях?

Да, с этим сталкиваюсь постоянно. Моя профессия такая, где молодых, привлекательных девушек не слишком много. И когда появляюсь я - молодая, красивая, уверенная в себе - многие сразу навешивают ярлыки: "Понятно, она не о деле, а о картинке. Наверное, ничего не знает, ничего не умеет". Некоторые даже позволяют себе унизительные сравнения и комментарии.

Но мне достаточно 20-30 минут разговора, чтобы развеять все эти стереотипы. После этого люди начинают видеть не только внешность, но и суть. Я не трачу энергию на то, чтобы доказывать что-то каждому - я просто делаю свое дело хорошо. И время все расставляет на свои места. Давление и хейт - это часть пути, особенно когда ты заметна и добиваешься успеха.

Со стороны работа сомелье выглядит очень красивой и легкой. А какая она на самом деле? Что в ней сложного, а что больше всего нравится?

Когда тебе действительно нравится твое дело - оно не кажется тяжелым. В моем случае это именно так. Я обожаю дегустировать новые вина, расширять свои знания и еще глубже погружаться в мир виноделия. Это бесконечный процесс, и именно это меня вдохновляет: в профессии сомелье невозможно знать все. Она настолько объемная, что открывать новое можно всю жизнь - разные терруары, сорта винограда, техники производства, регионы, культуры. И чем дальше идешь, тем интереснее.

А еще я люблю вино за его магию. Для меня это как телепорт: открывая красивую бутылку из Бургундии, я вдруг мысленно оказываюсь там - среди виноградников, ароматов и эмоций. Вино умеет переносить в пространстве и времени. И это - моя любимая часть профессии.

Сомелье часто становятся не только экспертами в дегустации, но и настоящими послами культуры вина. Как вы работаете над тем, чтобы донести до украинцев идею, что вино - это не просто напиток, а часть эмоционального опыта?

Я убеждена, что лучше меня скажут мои действия, чем слова. Не нужно много говорить о том, как важно украинское вино, не надо тратить время на многочисленные комментарии или обсуждение своих мыслей. Просто делай конкретные вещи, которые действительно имеют значение и помогают, а не только выражают пустые идеи.

Что касается моей работы, то я постоянно популяризирую винную культуру через соцсети, достигая миллионов просмотров. Это - мой инструмент для того, чтобы быть услышанной. И я вижу, что это работает: после участия в "Холостяке" многие люди, которые раньше не интересовались вином, начали обращать на него внимание, пробовали, открывали новые вкусы. И для меня это и есть реальный результат.

Недавно ваше видео с критикой вина популярного бренда вызвало немалый резонанс в профессиональном сообществе. Расскажите, что вы на самом деле хотели донести этими словами?

Когда на твой контент или на тебя нет никакой реакции, это означает, что он не вызывает интереса. В то же время когда люди реагируют, это показывает, что тема имеет значение, и я благодарна за внимание. Однако это лишь мнение определенной части аудитории.

Я выразила свою позицию относительно вина PrimoSecco, которое имеет четкую ассоциацию с Prosecco. По моему мнению, это не лучший выбор для бренда, поскольку агрессивный маркетинг, направленный на манипулирование выбором потребителей, не является корректным.

Что касается профессионального сообщества, некоторые коллеги высказали свое мнение в публикациях и видео, получивших определенное количество просмотров. Я понимаю, что это желание быть услышанными в контексте общего обсуждения.

Что касается автохтонных сортов, я считаю, что если вино изготовлено из такого сорта, это не обязательно гарантирует его высокое качество. Если вино не вкусное, то наклейка "украинское" не сделает его лучше. И если винное сообщество хочет, чтобы украинское вино ассоциировалось с такими названиями, как PrimoSecco, по моему мнению, это требует переосмысления, ведь это может противоречить имиджу национальной винодельческой культуры.

По вашему мнению, почему некоторые профессионалы восприняли ваше мнение как "атаку", а не как критику с желанием улучшить?

Во-первых, многие из них сотрудничают с SHABO, и это создает определенную среду, где они могут быть предвзятыми. Я же занимаю независимую позицию, поэтому, возможно, мои слова воспринимаются иначе. Каждый имеет право на свое мнение, как и я.

Однако я не совсем понимаю, почему они считают, что мое мнение должно их беспокоить. Я также не даю другим советов в их профессиональной сфере. Считаю, что важно соблюдать границы своей компетенции, чтобы избежать ненужных дискуссий.

Вы как сомелье точно видите больше, чем просто этикетку или бренд. Если отбросить эмоции - как бы вы оценили состояние украинского виноделия сегодня?

Я неоднократно делилась своими мыслями об украинских винах. К сожалению, у нас часто путают масс-маркет и крафтовое украинское вино, что является абсолютно разными вещами. Важно различать их и не смешивать в одну категорию.

За последние 8 лет в Украине произошла настоящая крафтовая революция. У нас появилось много качественных вин, но PrimoSecco к этой категории точно не относится. Я неоднократно использовала вина SHABO в своих дегустациях, ведь они имеют замечательные линейки, но это вино не является примером высокого качества.

Я всегда оцениваю бренды объективно, независимо от того, что это - критика или похвала. У нас есть много замечательных украинских вин, и они заслуживают внимания, однако это не всегда касается больших брендов. Я поддерживаю украинский крафт и всегда с радостью пью вино местных производителей, но важно понимать, что это не одно и то же с масс-маркетом.

Вино - это не только продукт, но и культура. Как вы считаете, что надо изменить в нашей винной культуре, чтобы она стала более популярной среди широкой аудитории?

По моему мнению, важно меньше говорить и больше делать. Это простое правило, которое поможет изменить ситуацию.