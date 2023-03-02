Ей напомнили о том, что в Украине идет война.

Опальная певица Ани Лорак анонсировала премьеру очередной песни из своего нового альбома, которая получила название "Рядом, но не вместе". В клипе снялся российский актер, главный герой сериала "Кухня" Марк Богатырев.

Ранее певица говорила о том, что ей пришлось многое пройти в жизни, в том числе побывать в токсичных отношениях, чтобы стать той, кем она является сейчас. Такие слова были отсылкой именно к новой песни Лорак.

И если россияне порадовались за певицу, то украинцы в очередной раз напомнили ей, что в ее родной стране идет война, а она снимает клипы с российскими актерами.

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Реакция пользователей сети

"Стиль жертвы... Когда будет что-то новое?"

"А ты не забыла, что в Украине идет война?"

"Опять на русском. Вообще нет ничего святого"

"За Украину не жмёт? Как же так можно всех предать и улыбаться?"

"Рядом, но не вместе с Украиной и против Украины"

Позиция Ани Лорак по войне в Украине

С 24 февраля 2022 года Лорак молчит о большой войне в родной стране. В то же время она продолжает жить и работать в стране-агрессоре.

В ответ на просьбы украинских артистов рассказать об ужасах войны, она сказала, что путинист Филипп Киркоров посоветовал ей думать на десять лет вперед, поэтому она ничего говорить не будет.

Однако недавно она дала благотворительный концерт, во время которого собирала деньги людям, потерявшим свои дома. При этом она не назвала их национальность.

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