Предательница пытается усидеть на двух стульях.

Опальная певица Ани Лорак решила возобновить благотворительную деятельность. 24 января она дала аккустический благотворительный концерт в прямом эфире, а позже начала собирать деньги для людей, потерявших жилье.

На своем сайте она обнародовала фотографии трех семей - Бондаренко, Слупских и Соловий. Также она добавила номера банковских карт этих семей, но не уточнила их гражданство. Можно предположить, что речь идет об украинцах, пострадавших из-за развязанной Россией войны.

Однако Лорак вновь решила усидеть на двух стульях и не стала раскрывать более подробную информацию. Она лишь назвала большую войну "этой трагедией".

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"Сегодня эта инициатива создана для поддержки всех семей, потерявших дом или пострадавших от этой трагедии. Мы будем продолжать сосредотачиваться на помощи детям и женщинам во всем мире. Мы верим, что наши дети – это будущее к лучшему миру", – говорится в описании.

Как на это отреагировала сеть

"Никак не осмелится прямо сказать, кому и в связи с чем хочет помочь"

"Сейчас не то время, когда можно пробовать усидеть на двух стульях. Живёт она в России, дружит с людьми, которые поддерживают войну и русскую пропаганду. Пишет, что сердце кровь обливается и душа от всего этого, а конкретики нет"

"Если в поддержку Украины, то можно было петь украинские песни и поднять тему. Все на двух стульях нужно усидеть. Люблю как певицу, а вот как человека не понимаю"

"Помогите, пожалуйста, России, у них нет унитазов, трусов и даже будок для собачек! Скиньтесь кто чем может"

"Кому помощь? Когда рядом с вами будет умный человек, который вам подскажет, что нужно конкретно говорить и делать свое дело? Кому вы собираете помощь? Украинцам или ор*ам? Такое впечатление, что вы в заложниках. Все так смотрится жалко и не от сердца"

Позиция Ани Лорак по большой войне

С первых дней полномасштабного российского вторжения Лорак заняла позицию "голубя мира". Она то и делала, что говорила, что несет в этот мир любовь и свет через свою музыку.

Когда у нее прямо спрашивали о войне, она твердила, что не будет ничего комментировать, так как не хочет быть использованной в чьих-то целях. Также она прикрывалась Филиппом Киркоровым, который посоветовал ей думать на 10 лет вперед.

Недавно предательница внезапно перешла на украинский язык и рассказала, как слышала звуки взрывов, общаясь с братом из Украины.

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