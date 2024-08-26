Джейми Ли Кертис привлекла внимание иностранцев к войне в Украине.

Известная американская актриса, звезда фильма "Хэллоуин", обладательница "Оскара" Джейми Ли Кертис в очередной раз поддержала Украину в войне с Россией. Артистка поделилась кадрами из стабилизационного пункта.

В своем Instagram знаменитость опубликовала фотографии украинского фотографа Андрея Дубчака. Таким образом звезда снова привлекла внимание к полномасштабному вторжению. Снимки Дубчак сделал в стабилизационном пункте домедицинской службы Ульф отдельного батальона Волки Да Винчи.

В подписи под фото Андрей рассказал об украинском воине, который погиб в бою за Украину. Защитник получил минно-взрывное ранение, у него были многочисленные поражения ноги и проникающие осколки в правую часть головы. Врачи боролись за его жизнь, но, к сожалению, не смогли спасти военного. Мужчина погиб 23 августа. Фоторепортаж был снят в Покровске, Донецкой области

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"Медики сделали все возможное. Его кололи адреналином и реанимировали. Непрямым массажем сердца медики "качали" его, сменяя друг друга, около сорока минут. В коридоре под операционной стояли не вовлеченные в реанимацию, и молча ждали. Ждали, чтобы он выжил. Он погиб в День Флага. Он погиб накануне Дня Независимости", - отметил Дубчак.

Кертис сделала репост поста Андрея и отметила, что война - это худшее, что происходит сейчас в мире и Украина ежедневно борется за независимость ценой человеческих жизней.

"Война - это ад. Независимость - это всегда битва", - подчеркнула оскароносная актриса.

Напомним, ранее Джейми Ли Кертис осудила агрессию РФ и обратилась к диктатору.

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