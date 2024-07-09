Она опубликовала фото с места попадания ракеты в "Охматдет".

Американская актриса Джейми Ли Кертис, которая известна по фильмам "Все всегда и одновременно", "Хэллоуин", "Чумовая пятница" и другими киноработами, осудила агрессию РФ и обратилась к диктатору.

После событий 8 июля, когда россияне в очередной раз совершили террористическое нападение на Украину и выпустили более 40 ракет, актриса не смогла промолчать. Больше всего ее растрогали кадры из детской больницы "Охматдет", некоторые корпуса которой полностью разрушены.

Джейми Ли Кертис опубликовала фото с места происшествия и добавила, что с начала своей карьеры постоянно занимается детскими учреждениями.

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"Когда бы и где бы ни была мишенью во время боевых действий детская больница, у меня разбито сердце за семьи пациентов и храбрых врачей и медсестер, которые посвятили свою жизнь помощи больным и раненым детям. Позор тебе, Путин!", - написала актриса и добавила несколько фото из киевской больницы.

Знаменитость также отметила, что это настоящее преступление россиян, за которое их нужно обязательно наказать. Своим подписчикам в Instagram, которых у нее более 5 миллионов, актриса написала, что погибли двое взрослых, а ранения получили 50 человек, в том числе 7 из них дети. Однако, к сожалению, по состоянию на сейчас, количество пострадавших и погибших возросло.

Напомним, ранее звезда сериала "Все женщины - ведьмы" поддержала украинцев после атаки россиян.

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