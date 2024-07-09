Джейми Ли Кертис осудила кровавый террор россиян / фото инстаграм Джейми Ли Кертис

Американская актриса Джейми Ли Кертис, которая известна по фильмам "Все всегда и одновременно", "Хэллоуин", "Чумовая пятница" и другими киноработами, осудила агрессию РФ и обратилась к диктатору.

После событий 8 июля, когда россияне в очередной раз совершили террористическое нападение на Украину и выпустили более 40 ракет, актриса не смогла промолчать. Больше всего ее растрогали кадры из детской больницы "Охматдет", некоторые корпуса которой полностью разрушены.

Джейми Ли Кертис опубликовала фото с места происшествия и добавила, что с начала своей карьеры постоянно занимается детскими учреждениями.

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Скриншот поста Джейм Ли Кертис

"Когда бы и где бы ни была мишенью во время боевых действий детская больница, у меня разбито сердце за семьи пациентов и храбрых врачей и медсестер, которые посвятили свою жизнь помощи больным и раненым детям. Позор тебе, Путин!", - написала актриса и добавила несколько фото из киевской больницы.

Фото инстаграм Джейми Ли Кертис
Фото инстаграм Джейми Ли Кертис

Знаменитость также отметила, что это настоящее преступление россиян, за которое их нужно обязательно наказать. Своим подписчикам в Instagram, которых у нее более 5 миллионов, актриса написала, что погибли двое взрослых, а ранения получили 50 человек, в том числе 7 из них дети. Однако, к сожалению, по состоянию на сейчас, количество пострадавших и погибших возросло.

Напомним, ранее звезда сериала "Все женщины - ведьмы" поддержала украинцев после атаки россиян.

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