Аркадий Василишин сумел взять себя в руки и похудеть.

Аркадий Василишин когда-то был спортсменом и даже имел титулы. Однако после женитьбы он начал сильно полнеть. Когда он достиг критической точки, стало понятно, что с лишним весом нужно срочно бороться. 235 килограммов не давали ему нормально передвигаться и вести привычный образ жизни, поэтому он решил пойти на проект "Зважені і щасливі".

Его путь к похудению начался шесть лет назад. Тогда в шестом сезоне шоу его считали самым тяжелым мужчиной. Но он взял себя в руки и начал активно бороться с этой проблемой. Благодаря тренерам, спорту и правильному питанию он смог достичь неплохих результатов. В итоге именно трудолюбивый и ответственный Аркадий победил в шоу.

Известно, что за время проекта Аркадий скинул 132 килограмма. После выхода из шоу он продолжил следить за своим физическим здоровьем, однако все же несколько лишних килограммов набрал. Впрочем, это все равно не сравнится с его первоначальным внешним видом. Василишин доказал, что совершенству нет предела и что только упорным трудом можно достигнуть желаемого результата.

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Как сейчас выглядит самый тяжелый участник "Зважених і щасливих"

Напомним, как выглядит американка, сбросившая более 50 кг.

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