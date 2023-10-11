Как выяснилось, Даша могла употреблять лекарственные препараты.

Обозреватель украинского шоу-бизнеса Богдан Беспалов поделился увлекательной информацией от "котиков" из своего сообщества сплетников. Они рассказали, что блогерша Даша Квиткова похудела вовсе не благодаря спорту и правильному питанию.

По их словам, Даша принимала препарат "Оземпик", который обычно принимают в борьбе с сахарным диабетом и ожирением.

Также Беспалов намекнул на то, что Квиткова решила пойти таким легким путем, чтобы потом продавать свои курсы по похудению.

"Не знаю, Даша, на что ты расчитываешь, как долго ты можешь протаскивать такую ложь для своей аудитории. Мы не утверждаем, мы можем рассказать только то, чем с нами делятся. Но у меня нет никаких сомнений, потому что Даша Квиткова давным-давно показала свое лицо. Этот человек заточен исключительно на монетизацию своего имени, бренда, успеха. И в этом нет ничего общего с ценностями ее аудитории", - сказал Беспалов.

Похудение Даши Квитковой - что известно

Девушка рассказывала, что после родов похудела на 32 килограмма. Она признавалась, что за время беременности много набрала, ее не устраивала ее форма. Поэтому она решилась на перемены.

Квиткова регулярно ходит в спортзал, правильно питается. Собственно, этим она делится в своих соцсетях.

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