Мария Яремчук отреагировала на молчание Ани Лорак о войне в Украине.

Украинская певица Мария Яремчук в интервью Славе Демину высказалась о молчании опальной Ани Лорак о войне в Украине. По словам артистки, для нее это стало разочарованием.

"Я думаю, что сейчас это просто край! Ани Лорак разочаровала меня больше всего. В ситуации, которая есть сейчас, это просто вопиющее. Нет слов, чтобы оставаться корректным и не использовать нецензурную лексику", - сказала Яремчук.

Она добавила, что сейчас молчать о войне в Украине - это поддерживать путинский режим и убийства детей и мирных жителей.

"Мир кричит об этом, призывает российские власти и армию остановиться. И больно, когда наши земляки, все 8 лет войны жившие и развивавшие карьеру в России, у которых здесь есть родственники, сейчас просто молчат", - добавила певица.

Напомним, ранее Настя Приходько призвала лишить гражданства Лорак и Лободу.

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