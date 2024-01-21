Женщина отмечает, что стоит изменить приоритеты в жизни.

Телеведущая Мария Ефросинина недавно пожаловалась на проблемы со здоровьем. В частности, женщина опубликовала фото с капельницей в ноге у себя в Instagram, чем напугала подписчиков и друзей.

"Во-первых, если хочешь иметь тотальную перекличку с друзьями – публикуй себя с капельницей. Извините, я этого не планировала. Во-вторых, хочешь повеселить подписчиков, что капельницы, оказывается, ставят в ноги, не забывай, что ты постилась накануне. А постила ты бодун, и подписчики все помнят", - написала Маша.

Далее она отметила, что подобный контент публикует нечасто, ведь считает, что всем хватает своих проблем в жизни.

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"В своем профиле я хочу лишь подсвечивать то, что мы с вами обязательно со всем справимся, но я подумала, что это тоже о силах. Нечестно производить впечатление железной женщины, не рассказывая, чем эта железность дается", - добавила Ефросинина.

Оказалось, что причиной ухудшения здоровья стала перегрузка нервной системы.

"Мой мозг и нервная система не отдыхают, не перезагружаются, не могут пока научиться отфильтровывать все плохое. Я чувствительный человек, уязвимый и очень сочувствующий всем, кто попадает в мое поле зрения. Поэтому железная женщина нуждается немного в железе по венам, в возвращении в медитацию, спорт и в качественном сне", – подчеркнула Ефросинина.

Женщина отметила, что будет менять приоритеты в жизни и работать над улучшением своего состояния.

Напомним, недавно Маша Ефросинина рассказала об отношениях с алкоголем. Она подчеркнула, что имеет непереносимость спиртного после ковида. Поэтому от употребления чего-то крепкого ей становится плохо.

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