Звезда призналась, что с детства мечтала о необычной планировке и кровати на втором этаже.

Звезда сериала "Папик" Дарья Петрожицкая стала киевлянкой. Она еще в мае 2021 года купила квартиру в столице и переехала туда с кошкой.

В откровенном интервью для YouTube-канала "Поговори со мной" актриса призналась, что ей не хватило денег на дом в центре, так что она живет далеко.

Отметим, последние шесть лет Петрожицкая жила на съемной квартире с сестрой и другом-актером Павлом Кружновым. Как отметила звезда, жить с сестрой и другом ей было "классно, очень кайфово", но в арендованных апартаментах она не чувствовала себя в гармонии.

Звезда призналась, что с детства мечтала о необычной планировке и кровати на втором этаже. Так и случилось, у нее квартира-студия с крошечной комнаткой, которую она называет "стримерской", и вторым этажом для кровати.

"Квартира небольшая, далеко. К сожалению, мне не хватило бюджета жить в центре. Но она моя. Теперь я спокойна, что кошке можно царапать все, что угодно. И я не буду волноваться, что не могу забить гвоздь", – поделилась Петрожицкая.

Вместе с тем пока звезда не планирует жить вместе с любимым Алексеем, с которым встречается уже год. Сейчас она нацелена на карьеру, а не на семейную жизнь. Кроме того, Петрожицкая надеется, что если забеременеет, то они с любимым переедут в большую квартиру.

"Наверное, это не та квартира, где будет моя семья", – призналась звезда.

Раньше Петрожицкая рассказала о своем возлюбленном и объяснила, почему его никому не показывает.

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