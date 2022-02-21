По словам ведущей, она росла в русскоговорящей семье.

Украинская телеведущая Маша Ефросинина рассказала, что выросла в русскоговорящей семье, поэтому русский язык считает своим родным.

По словам звезды, до приезда из Крыма в Киев она вообще не знала украинский язык. При этом сейчас она занимается с репетитором, чтобы не нарушать языковой закон в медиа.

"Я не забираю у вас ваш родной язык, и прошу не запрещать мне мой", - добавила Ефросинина.

Также ведущая отметила, что не верит во вторжение России в Украину. И пока нет угрозы жизни и здоровью ей и ее семье, они будут находиться на территории нашей страны.

"Начну с того, что я в это не верю. Или не чувствую. Возможно, так работает моя психика, которая всегда предлагает мне верить в лучшее", - подытожила Маша.

Напомним, ранее Маша Ефросинина жестко "прошлась" по критикам Алины Паш.

Вас также могут заинтересовать новости: