Надя Дорофеева могла отравиться несвежим барбекю.

Украинская певица Надя Дорофеева 6 ноября попала в больницу, из-за чего ей пришлось отменить концерт в Египте.

Сегодня же на ее фан-странице в Instagram появилась информация о том, что певице стало плохо из-за несвежего барбекю. Также основательница фан-клуба смогла выяснить, что сегодня и Дорофеева, и вся ее команда вернется в Киев. Концерт в Египте не перенесли, а отменили.

Также информацией поделилась танцовщица Дорофеевой - Светлана Сакаль. Девушка попросила не разводить панику.

"Успокойтесь! Вы все мне пишете. Я не могу ответить. Пожалуйста, не разводите панику. Все хорошо", - написала Светлана.

Стоит отметить, что сама певица пока не вышла на связь с поклонниками.

Как сообщал УНИАН, недавно обнаженная Дорофеева опубликовала видео из постели со своим мужем Владимиром Дантесом, удивив любимого неожиданными выводами о его внешности.

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Автор: Диана Могилевич