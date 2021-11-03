Дантес в ответ пошутил, что Дорофеева "сеет в нем комплексы".

Певица Надя Дорофеева опубликовала видео из постели со своим мужем Владимиром Дантесом, удивив любимого неожиданными выводами о его внешности.

"Диалог" звездной пары опубликован в Insta-Stories Дорофеевой. На записи обнаженная артистка, закутавшись в одеяло, с юмором говорит мужу, что у него маленькие губы, и даже спрашивает мнение подписчиков об этом.

"Очень важный ночной опрос, друзья. Я считаю, что у Владимира очень маленькие губы. Согласны?", - говорит Дорофеева.

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"Ребята, чтобы все вы знали: к вечеру у всех людей губы усыхают. Вот истинная причина. Не расстраивайтесь, если вдруг у вас тоже маленькие губы", - говорит после этого она, выкладывая отдельно фото губ Дантеса крупным планом.

Как сообщал УНИАН, ранее Дантес рассказал, что его бесит, когда знакомые и подписчики в Instagram спрашивают, когда у них с Надей Дорофеевой появятся дети.

Сама Дорофеева, отвечая на подобный вопрос, сказала, что они с мужем до сих пор не готовы к такому решению.

Автор: Виолетта Орлова