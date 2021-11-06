Из-за внезапного ухудшения ее здоровья концерт 6 ноября пришлось отменить.

Известную украинскую певицу Надю Дорофееву госпитализировали из-за внезапного ухудшения здоровья.

Об этом идет речь в сообщении в Stories на ее официальной странице в Instagram.

Данных о ее состоянии не предоставили, сообщив лишь, что певицу обследуют врачи, а ее сегодняшний концерт был отменен.

"В связи с внезапным ухудшением здоровья певицы Dorofeeva, концерт, запланированный на сегодня, 6.11.21, к сожалению, не состоится. На данный момент она находится в госпитале и проходит обследование", - сказано в коротком сообщении.

Как сообщал УНИАН, недавно обнаженная Дорофеева опубликовала видео из постели со своим мужем Владимиром Дантесом, удивив любимого неожиданными выводами о его внешности.

Кто такая Надя Дорофеева

Певица обрела популярность благодаря участию в группе "Время и Стекло" с Алексеем Завгородним. Дуэт просуществовал 10 лет, и в 2020 году они решили пойти каждый своей дорогой. Алексей более активно начал выступать с группой MOZGI, а Надя ушла в сольное плаванье.

Сольный проект певицы называется DOROFEEVA. Она уже успела выпустить альбом, который называется Dofamin. В 2021 Надежда Дорофеева вошла в топ-100 успешных женщин Украины по версии журнала Новое время. Также она является супругой украинского певца Владимира Дантеса.

Автор: Виолетта Орлова