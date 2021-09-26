Оказывается, что Маричка Падалко завела кота.

Украинская телеведущая Маричка Падалко рассказала, что теперь у них дома живет кот. И все благодаря ее дочери Кате, которая таки уговорила маму на покупку домашнего животного.

"Еще месяц назад мы не подозревали о ее существовании, теперь наша семья не представляет, как жила без этой кошки. Первое домашнее животное в моей жизни благодаря настойчивости Кати", - говорит Маричка.

Также она добавила, что кошка уже успела поцарапать мебель, но даже несмотря на это все члены семьи ее очень любят.

"Как и с маленьким ребенком, это не сплошное ми-ми-ми, а маленькие конфузы, связанные с "туалетом" и немного поцарапана мебель. "Но как мы жили без Гин раньше" - чаще всего слышно теперь в семье. Она пробудила в детях столько нежности и заботы, что это невозможно измерить в никаких единицах", - сказала Падалко.

Кто такая Маричка Падалко

Сначала она работала ведущей спортивных новостей "Проспорт". С 2006 года - ведущая ТСН. Вместе с Юрием Горбуновым вела воскресную утреннюю программу "Завтрак +", которая была в эфире в 2006-2008 годах.

В 2009-2010 годах была ведущей утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Позже вела рубрику "Мамин дневник" в этой программе. Вместе с Егором Гордеевым вела выпуски ТСН в рамках утреннего шоу "Завтрак с 1+1". Также вела программу "Маричкин кинозал", где рассказывала малышам о мультфильмах.

В 2009 году участвовала в танцевальном шоу "Танцую для тебя". На данный момент - одна из постоянных ведущих ТСН и специальный корреспондент.

Также Маричка замужем за Егором Соболевым и имеет троих детей - Михаила, Марию и Екатерину.

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Автор: Диана Могилевич