Российская певица хочет приехать в Одессу, но не может.

Российская певица Лариса Долина на YouTube-канале "Скажи Гордеевой" пожаловалась, что не может приехать в Одессу на кладбище к родным, так как внесена в базу "Миротворец".

"Я не могу попасть в свой город, в Одессу. Я не могу попасть на кладбище, где похоронены мои мама, папа и бабушки. Одесса меня всегда подпитывала. Это не просто родной и любимый город, это моя душа. Я сейчас наполовину живу без души", - заявила артистка.

Читайте такжеОлег Винник отменяет свои концерты в Киеве из-за болезниОтметим, Долина попала в базу "Миротворец" в прошлом году за посещение оккупированного Крыма. Тогда Долина отыграла несколько концертов в разных городах, а позже дала интервью изданию mk.ru.

"Наши концерты прошли в Ялте, Феодосии, Евпатории, Симферополе. Ещё одно небольшое выступление состоялось в Херсонесе. И все концерты прошли с грандиозным успехом! Зрители чрезвычайно тепло встречали оркестр и провожали его каждый раз стоя! Это дорогого стоит! Я благодарна Богу, что он послал мне такую замечательную встречу", - сказала тогда артистка.

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Автор: Диана Могилевич