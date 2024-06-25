У певицы не было возможности тщательно подготовиться.

Известная украинская певица Надя Дорофеева рассказала, как создавался клип на ее новый трек "Хартбит", в котором она спела о мужчинах-нарциссах. Она поделилась, какой казус произошел прямо на съемках видео.

На днях на музыкальных платформах появилась новая песня исполнительницы и страстный танцевальный клип. В видео Дорофеева снялась вместе с иностранным танцовщиком и манекенщиком Сэмюэлем Дилксом.

Однако прямо во время съемок клипа возникла проблема. У артистов почти не было возможности прорепетировать танец. За несколько недель до съемок, которые, кстати, проходили в Испании, Надя тренировалась с другим хореографом в Украине. Вместе они оттачивали танец и сложные поддержки.

Поэтому стать в пару с Сэмюэлем и за несколько часов прорепетировать танец певице было сложно. Несмотря на все трудности, Надя осталась довольна тем, как выглядел их танец в кадре и общим результатом.

"Произошел конфуз с клипом, потому что я тренировалась в Украине с нашим украинским танцовщиком, но снималась я с другим парнем. Он прилетел в ночь перед съемками клипа. Ночью мы тренировались где-то полтора часа. Там в клипе у нас есть поддержка, и она хоть и, на первый взгляд, легкая, но важно, чтобы тебя не уронили головой об бетон. Мне было очень стрессово. Но этот парень без капризов сделал все, что нам было нужно. Он молодец", - поделилась артистка.

Напомним, ранее Надя Дорофеева показала реакцию звезд на ее клип о мужчинах-нарциссах.

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