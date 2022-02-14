Певица не смогла прийти на его похороны.

Украинская певица Злата Огневич рассказала печальную историю любви. Еще в школе ей нравился парень, который болел онкологией. Спустя время его не стало.

Звезда не смогла прийти на похороны возлюбленного, потому что не могла видеть его в гробу. Она хотела запомнить его живым.

"Я точно знаю, что в школе мне не удалось общаться со сверстниками, я была изгоем в классе, меня не воспринимали. Парень, который мне очень нравился, он умер. У него была онкология. Меня еще захейтили из-за того, что я не пришла проститься. Я говорила: "Я не могу его видеть так, в гробу. Я хочу его запомнить живым". Меня не понимали до конца школы", — поделилась Злата в программе "Светская жизнь".

Напомним, ранее Злата Огневич откровенно поделилась мыслями о самоубийстве.

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