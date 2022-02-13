Украинская певица призналась, что в 2015 году могла покончить с собой.

Участница проекта "Холостячка-2" украинская певица Злата Огневич (настоящее имя - Инна Бордюг) рассказала, что задумывалась над попыткой самоубийства.

Этим она поделилась с ведущей программы "Светская жизнь" Катей Осадчей.

Отвечая на вопрос ведущей, Огневич призналась, что ей действительно было очень тяжело и из-за этого она задумывалась о попытке самоубийства.

"Такая ситуация была в моей жизни. Где-то в 2015 году. Я сделала вывод, что жизнь слишком прекрасна, чтобы страдать и чтобы закончить ее самоубийством. Даже если в этой жизни творится боль, отчаяние, душевные драмы, несмотря на то, что творится сейчас в мире, — все равно жизнь слишком прекрасна, чтобы покончить с собой. И когда я это поняла, сидя и плача, я просила в тот момент прощения у Вселенной, что я вообще дошла до этой черной ямы. Я выбралась", - рассказала певица.

По ее словам, это произошло из-за личного состояния, упадка.

"Я понимала, что я никому не нужна, не нужна себе. Я потеряла вкус к жизни, к еде. У меня произошли аутоиммунные расстройства. Я чувствовала себя мертвой. Только которая дышит, ложится спать, просыпается. Но мертвой. Этому предшествовала депрессия, самокопание и все остальное", - отметила Огневич.

Однако от прямого вопроса относительно физической попытки покончить с собой певица уклонилась.

"Я дошла до того самого момента, с которого не возвращаются. Но я вернулась", - рассказала артистка.

Напомним, ранее полиция задержала преследователя Златы Огневич, который угрожал ей убийством.

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