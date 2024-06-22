Блогерша показала сестру и маму.

Известная украинская блогерша Даша Квиткова показала свою сестру и маму, которые с началом полномасштабного вторжения переехали за границу. Звезда сети рассказала, какую мечту самого близкого человека, ей удалось воплотить в жизнь.

В своем Instagram Квиткова опубликовала ряд фотографий из Дюссельдорфа, где сейчас живут ее мама и сестра. Блогерша поехала вместе с сыном Львом в Германию на несколько дней, чтобы навестить родных.

Однако она не теряла время зря и решила осчастливить мамочку. Звезда сети рассказала, что много лет ее мама мечтала попасть на футбольный матч сборной Украины. В этом году один из матчей украинцев в рамках "Евро-2024" как раз проходил в Дюссельдорфе.

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Поэтому, блогерша приобрела билеты и отвела родных на стадион, где украинские футболисты играли против словацких спортсменов. Как известно, наша команда одержала победу. Даша не могла сдерживать эмоций и поделилась ими в своих соцсетях.

"Несколько месяцев назад мама сказала, что у нее есть мечта, и она очень хочет попасть на матч нашей Сборной Украины. Мам, хочу, чтобы ты всегда была счастлива, а я буду помогать осуществлять твои мечты. Мама живет в Дюссельдорфе, поэтому я не могла пропустить эту возможность и сегодня (21 июня - УНИАН) осуществляется мечта моей мамы и сестры", - написала под фото Квиткова.

Напомним, ранее Даша Квиткова призналась, общается ли с мамой Никиты Добрынина. Она ответила, в каких отношениях сейчас с бывшим.

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