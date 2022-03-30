Паша Ли погиб во время обстрела в Ирпене.

Украинский режиссер Ахтем Сеитаблаев рассказал об убийстве оккупантами актера Паши Ли. Также он вспомнил похороны актера.

33-летний Паша Ли погиб во время обстрела в Ирпене. Он был близким другом Ахтема, и для него это стало настоящим шоком.

"Я не был шокирован, что он встал в ряды защитников, мы с ним разговаривали за несколько часов до его гибели. Мы поддерживали связь все время. Мы были друзьями и играли в совместных представлениях. Он снялся в моей последней картине "Мирный-21", играл одну из главных ролей. То, что он погиб, в это я не поверил, даже когда стоял у его гроба не мог поверить, ведь он был невероятно светлым человеком", - сказал режиссер в программе "Звездный путь".

Напомним, Паша Ли погиб 6 марта при атаке оккупантов на город Ирпень. Его похоронили в Ворохте.

Кто такой Паша Ли

Паша Ли – известный украинский актер. Он снялся в таких фильмах, как "Штольня", "Тіні незабутих предків", "Встреча одноклассников" и других. Также Паша был актером дубляжа.

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