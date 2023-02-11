У себя на родине по местным меркам его считают красавчиком, но вот за границей согласны с этим не все.

Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум - член правящей династии эмирата Дубай. Но известен он не только своими корнями, но и яркой внешностью, за которую его нарекли самым красивым арабским принцем. Рассказываем, как он живет и как выглядит сегодня.

Самый красивый арабский принц: биография

Самый красивый мужчина Востока, от которого сходят с ума все местные женщины - это 40-летний Хамдан бин Мохаммед бин Рашид аль-Мактум. Коротко - Хамдан Мактум. Он родился в богатой и известной семье местного чиновника. Но популярность завоевал не только благодаря этому, а еще и благодаря своей модельной внешности.

Известно, что мужчина женат, однако в открытом доступе фотографий с его свадьбы или отдельных снимков его избранницы найти не получится - королевская семья тщательно прячет ее от глаз общественности.

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Также в открытых источниках можно найти информацию о том, что Хамдан Мактум стал отцом - супруга подарила ему двойняшек.

Мактум сегодня занимается политикой, а также является автором книг. Несмотря на то, что за его внешность ему многие предлагали стать моделью или рекламным лицом, от развития в этом направлении арабский принц отказался.

Как выглядит самый красивый арабский принц

Его внешность в социальных сетях вызывает много споров, ведь у себя на родине он считается привлекательным, однако не все разделяют эти нормы красоты, поэтому некоторым он кажется не таким уж и эталоном.

Напомним, как сегодня выглядит самый красивый в мире араб.

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