История Омара Боркан аль-Гала действительно впечатляет.

Омар Боркан - модель и актер, известный как на территории родной Саудовской Аравии, так и далеко за ее пределами. Последние годы мужчина жил и работал в США, однако за это время его внешний вид существенно изменился - он набрал немного веса и облысел.

Некоторые СМИ публикуют его снимки с осуждением, но не все негативно отнеслись к переменам во внешности - некоторым кажется, что Омар возмужал и стал более привлекательным.

История Омара Боркан аль-Гала

Когда-то у себя на родине в Саудовской Аравии он был едва ли не самым красивым мужчиной, но внешность стала его проклятием. Однажды он работал моделью на фестивале "Джандрия" в Эр-Рияде, где к нему в очередь выстроились девушки и женщины, чтобы сделать фото и побыть рядом с кумиром.

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Это не понравилось местной власти, поскольку, по их мнению, Боркан аль-Гала пробуждал неподобающие желания у местных женщин. За это его попросили покинуть фестиваль. СМИ написали, перекрутив факты, что Омара якобы выслали из страны за его невероятную красоту. Сейчас он живет в США.

Напомним, девушка сделала 17 операций, чтобы стать мультяшкой Ариэль.

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