Он подчеркнул, что стоит вкладывать деньги в культуру.

Украинский актер Алексей Гнатковский, который известен по фильму "Довбуш", выразил свое возмущение относительно ситуации с кино во время войны.

Актер вспомнил петицию, которую недавно пришлось подписать, чтобы все деньги с финасирования культуры перешли на ВСУ, а в стране, таким образом будут сниматься "фильмы низкосортного качества".

"Это серьезный вопрос. И эту петицию, которую подписало сейчас киносообщество о том, чтобы отдать деньги на армию, которые выделили на кино - это ужасная петиция. Я тоже ее подпишу, потому что то, на что выделяют сейчас средства, с точки зрения кино - это позор. У нас война в стране, мы должны снимать хорошие, качественные вещи. Но здесь уже большая политика, это уже даже не про кино и не про искусство. Это уже о политике. Об узурпации, о том, что все гребут под себя и нет возможности свободного проявления", - отметил Алексей в интервью для Еспресо.TV.

Гнатковский говорит, что обязательно нужно выделять бюджеты на кино, ведь культура является фундаментом для изменений в сознании украинцев. Свое мнение он аргументировал так:

"Я надеюсь, что в Украине будет понимание того, что первое, конечно, все средства должны идти на ВСУ, но, я всегда говорю, что Россия напала на нас не танками и ракетами. Сначала шел русский язык и культура. А танки и ракеты пришли "защищать русскоязычных". Вот это фундамент, с которым нам надо бороться, поэтому нам нужно делать свое. А для этого есть культура и образование. На это надо выделять деньги".

Мужчина добавил, что сейчас будет более тщательно выбирать будущие предложения съемок в кино.

"Я не буду сниматься в том, где украинцев показывают дебилами, идиотами и там, где неполноценность, - это для меня важно", - подчеркнул актер

Напомним, ранее актриса Олеся Жураковская призвала отказываться от всего российского.

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