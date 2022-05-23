Под раздачу попали Басков, Долина и Газманов.

Украинский музыкант Алексей Потапенко пригрозил отомстить россиянам Николаю Баскову, Ларисе Долиной, Олегу Газманову и другим артистам-путинистам за поддержку войны в Украине.

Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Потап обнародовал фото с российскими артистами, которые выступали на Донбассе в поддержку армии оккупантов. Также он добавил, что обязательно отомстить им и даже не посмотрит на их звания.

"Самое интересное, что Долина из Одессы, а Баскову Янукович дал Народного Украины что ли, а Газманов вообще - Газман, Маршал из киевских ресторанов… И это наши бывшие коллеги, я обещаю вам, что если, не дай Бог, мы где-то пересечемся за кулисами, на звания не посмотрю. Будете отвечать за то, что открыто поддержали убийства и насилие над другими людьми", - написал Потап.

Напомним, ранее Потап рассказал, как им с Каменских предложили выступить от РФ на Евровидении.

Вас также могут заинтересовать новости: