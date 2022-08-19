Актриса довольно резко ответила фанатам.

Украинская актриса и героиня первого сезона шоу "Холостячка" Ксения Мишина в очередной раз ответила на предположения фанатов о возобновлении отношений с победителем Александром Эллертом.

Отвечая на вопрос в сторис Instagram артистка довольно резко ответила подписчикам.

"Так, завалили... Мне кажется, и так всем уже все понятно. Прошу больше никогда меня не ассоциировать с его именем", - написала Ксения.

Такой резкий тон вызван очевидно большим количеством подобных вопросов, которые получает артистка. Ранее пара постоянно сходилась и расходилась, что до сих пор дает повод фанатам надеяться на воссоединение звездной пары.

В частности недавно актриса рассказывала, что в начале войны Эллерт помог ей и ее 10-летнему сыну Платону эвакуироваться из Киева на запад Украины. По словам Мишиной, какое-то время они даже жили большой компанией в одном доме.

Напомним, по ее словам, Эллерт пытался восстановить их отношения, но у нее слишком много обид, чтобы вот так просто это сделать.

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